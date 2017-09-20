Китай предложил России создать совместную программу по электроэнергетике

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Китай предложил России сформировать программу по электроэнергетике в части генерации, торговли и совместных проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам заседания межправкомиссии двух стран в Пекине.

"Китайские коллеги высказали идею о формировании целостной программы сотрудничества в электроэнергетике, которая включала бы в себя все направления — и торговлю, и генерацию, и в том числе реализацию совместных проектов в этой сфере. Будем над этим работать", — сказал он.

Дворкович добавил, что по электроэнергетике объемы поставок примерно стабильны. "Структура производства электроэнергии в Китае меняется постепенно, угля — уменьшается, другие источники увеличиваются, поэтому у нас по атомной энергетике больше сейчас продвижение, и активно ведутся переговоры по новым проектам, китайские партнеры вкладываются в возобновляемую энергетику", — добавил вице-премьер.