На Дальнем Востоке учредят центр поддержки китайских инвесторов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центр поддержки инвесторов из Китая, который позволит активизировать приток китайских инвестиций на Дальний Восток, будет учрежден в течение месяца, сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Ранее генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов сообщил, что планируется создание платформы для системного привлечения инвестиций из Китая, Южной Кореи и Индии. Ранее такая платформа была создана с Японией, совместная компания по привлечению японских инвесторов на Дальний Восток, созданная АПИ и международным банком Японии (JBIC) вместе с Фондом развития Дальнего Востока, начнет работу летом 2017 года.

"Мы создаем, и я думаю, в ближайший месяц подпишем документы об учреждении центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. Это будет совместная структура. С китайской стороны будет авторитетная структура учредителей, которая своего рода тоже будет давать гарантии для работы китайских компаний на Дальнем Востоке", — сказал Крутиков, выступая на III Международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

Кроме того, для активизации российско-китайского экономического сотрудничества создана межправительственная комиссия по развитию Дальнего Востока и северо-востока Китая, которая начинает работать в этом году. Также, по словам Крутикова, достигнута договоренность Минвостокразвития и Минкоммерции Китая о начале разработки всеобъемлющей программы партнерства России и Китая на Дальнем Востоке, которую создадут "с учетом горького опыта и ошибок программы сотрудничества 9-18".

В Москве 29-30 мая проходит III Международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений". Конференция проходит в формате пленарных и экспертных сессий, посвященных обсуждению актуального состояния двусторонних отношений, а также вопросам региональной безопасности, интеграционным инициативам в Евразии, координации усилий в области глобального управления.

Агентства "РИА Новости" и Sputnik медиагруппы "Россия сегодня" – информационные партнёры конференции.