Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Китаем в наукоемких отраслях

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила большие перспективы сотрудничества России и Китая в развитии наукоемких отраслей.

"Большие перспективы для нашего сотрудничества имеются в развитии цифровой экономики и наукоемких отраслей, включая космическую и авиационную. Речь, например, идет о создании широкофюзеляжного самолета, а также поставках в Китай российских ракетных двигателей", — сказала она на посвященной российско-китайским отношениям международной конференции в Москве.