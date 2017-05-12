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Разворот на Восток
Разворот на Восток

В Деловом совете ШОС отметили большой потенциал проекта Шелкового пути

11:1912.05.2017
(обновлено: 11:22 12.05.2017)
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© Fotolia / SeanPavonePhotoПекин. Архивное фотоПекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Проект нового Шелкового пути в перспективе открывает большой потенциал для России, считает исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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"Потенциал огромный, потенциал большой, интересный. Тут вопрос весь в инициативе, в проработке, в защите собственных интересов, в нахождении точек соприкосновения для синергии, а не для разобщенности", — сказал он в беседе с РИА Новости.

В то же время он напомнил, что проект находится в стадии разработки, определения основных реперных точек и путей развития.

"В этом общем движении с востока на запад выгода России в том, что мы, как минимум, внутри этого процесса, мы можем его контролировать и (влиять) на какие-то проекты, которые нужны для Российской Федерации, для развития региона, для развития соседей", — отметил Канавский.

По его словам, сейчас проект экономического пояса Шелкового пути открыт к восприятию всего нового. "Например, в рамках того же Делового совета (ШОС) рассматривается несколько направлений сотрудничества, которые были бы очень интересны в рамках экономического пояса Шелкового пути. Это, прежде всего, транспортно-логистическое направление, создание индустриальных центров, создание логистических хабов, площадок взаимодействия в сфере высоких технологий. Это, естественно, инфраструктурные проекты, в которых должны участвовать бизнес-структуры, поддерживая их в рамках государственно-частного партнерства", — сказал он.

На вокзале в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Александров
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Канавский считает, что развитие транспортных путей в рамках нового Шелкового пути возможно не только на железнодорожных и авиатрассах, но и морских, в том числе, с привлечением регионов Приморья. "Для Российской Федерации это было бы очень интересно в рамках этого экономического пояса Шелкового пути.  Он не обязательно должен идти на юг через Индию, он может идти и на север, была бы воля Российской Федерации. Надо много прилагать усилий, работать", — подчеркнул он.

В целом Канавский отметил, что в Деловом совете ШОС рассматривают инициативу создания экономического пояса Шелкового пути как часть общих тенденций евроазиатского экономического сотрудничества.

"Не зря говорят, что необходимо находить пути сопряжения между различными региональными проектами. Естественно, каждая страна решает свои вопросы, каждая страна решает свои проблемы и пути развития, но нахождение общих точек соприкосновения в рамках экономического пояса Шелкового пути, в рамках интеграционных процессов – это очень важно", — заключил он.

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
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В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. В нее входит два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с востока на запад на льготных условиях.

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