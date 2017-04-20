Спикер Госдумы отметил тесное сотрудничество с китайскими коллегами

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил тесное сотрудничество российского и китайского парламентов.

"Наше сотрудничество постоянно развивается. Наверное, здесь меня поддержат мои коллеги, нет ни с одним парламентом мира таких активных отношений. У нас работает межпарламентская комиссия, идет постоянно взаимодействие законодателей по линии межпартийных, межрегиональных контактов", — сказал Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Председатель ГД отметил, что работают профильные комитеты каждый по своему направлению. "В группу дружбы входят 98 депутатов Государственной думы, практически каждый четвертый депутат Государственной думы", — добавил он.