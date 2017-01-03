Китай в 2017 году намерен развивать отношения с Россией и США

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в 2017 году будет развивать отношения с крупными странами, в числе которых Россия и США с Евросоюзом, заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы будем продвигать вперед развитие устойчивых, крепких отношений между крупными странами: между Китаем и США, между Китаем и Россией, между Китаем и Евросоюзом", — сказал он, добавив, что Пекин будет улучшать обстановку у своих границ, а также расширять "круг друзей".

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью газете "Жэньминь жибао" заявил, что в отношениях Китая и США в будущем могут возникнуть некоторые сложности. При этом, говоря об отношениях с остальными странами мира, Ван И заявил, что за 2016 год отношения Китая с ведущими странами стали более стабильными, практическое сотрудничество углубилось, а "круг друзей" КНР непрерывно расширяется. Он подчеркнул, что лидеры РФ и КНР за год провели пять встреч, а двустороннее практическое сотрудничество продвинулось на более высокий уровень.

Ван И добавил, что в 2017 году Китаю необходимо способствовать стабильности для плавного перехода в китайско-американских отношениях, открывать новые перспективы сотрудничества, создавать более здоровые и стабильные рамки для отношений крупных держав, расширять дружеские отношения со всеми странами мира.