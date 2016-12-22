Московская биржа будет сотрудничать с двумя ведущими китайскими брокерами

ШАНХАЙ, 22 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Московская биржа в рамках проекта по укреплению двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем в области инвестиций и рынков капитала подписала меморандумы о взаимопонимании с двумя ведущими китайскими брокерскими компаниями CITIC Securities и Galaxy Securities.

Подписание документов состоялось в четверг в Шанхае на полях биржевого форума Russian Capital Markets, организованного совместно Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Условия соглашений подразумевают взаимодействие сторон в целях стимулирования инвестиционных потоков между Россией и Китаем. Китайские брокеры будут предоставлять доступ к торгам российскими ценными бумагами на Московской бирже своим клиентам, при этом предусмотрена возможность оказания содействия китайским компаниям, желающим пройти листинг на Московской бирже.

"Китай – крупнейший торговый партнер России, и мы видим большой потенциал развития наших связей в области инвестиций и рынков капитала… Мы надеемся, что сегодняшние соглашения внесут свой вклад в наше сотрудничество и будут способствовать притоку китайских инвесторов и эмитентов на российский рынок", — сказал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Заместитель генерального директора компании Galaxy Securities Инь Яньу Yin выразил уверенность в том, что подписанное соглашение станет началом долгосрочного плодотворного сотрудничества. "Для нас большая честь и радость подписать с биржей меморандум о взаимопонимании… Мы уверены, что подписанный документ станет началом долгосрочного плодотворного сотрудничества, которое принесет пользу не только нашим общим клиентам, но и будет способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений в области инвестиций и рынков капитала", — сказал Инь Яньу.

Управляющий директор компании CITIC Securities Ма Яо отметил, что стороны договорились о проведении обучающих программ для клиентов с обеих сторон.

"Мы также договорились о проведении образовательных и обучающих программ для клиентов с обеих сторон для формирования почвы для прихода инвесторов на китайские и российские рынки капитала", — сказал он. Ма Яо также отметил, что непрерывное развитие отношений между Китаем и Россией позволяет клиентам получать больше привлекательных инвестиционных возможностей, в том числе доступ к рынкам долгового капитала и листингу некоторых компаний материковой части Китая.