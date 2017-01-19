В Минприроды рассказали об уровне воды в озере Байкал в 2017 году

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Постепенное повышение уровня воды в озере Байкал ожидается в 2017 году, уровень воды будет выше на 10-15 сантиметров низких показателей 2016 года, сообщает Минприроды России.

"Ожидается, что минимальный уровень озера в 2017 году будет на 11-15 сантиметров выше, чем в 2016 году, а сам ход уровня воды в озере в период январь-апрель 2017 года будет близок к тому, который наблюдался в это же время в 2015 году", – говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 10 января средний уровень озера Байкал достигает 456,13 метра по Тихоокеанской отметке (ТО), что на 17 сантиметров выше, чем на 10 января 2016 года.

"С середины 1990-х годов прошлого века в результате естественных колебаний гидрометеорологических условий в Байкальском регионе отмечается снижение годового количества осадков, что привело к устойчивому уменьшению полезного годового притока воды в озеро Байкал", – отмечают в природоохранном ведомстве.

Однако в 2016 году гидрологическая и водохозяйственная обстановка на озере Байкал несколько улучшилась, количество выпавших осадков увеличилось до 60-85% нормы, наполнение составило 79 сантиметров. Полезный приток в озеро Байкал в течение 2016 года составлял в среднем 70-80% нормы.