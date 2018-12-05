С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Военное присутствие НАТО в Арктике в ближайшее время будет расти, в связи с этим увеличится риск конфликтов в этом регионе, прогнозирует командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов.
По его информации, растут масштабы разведки и учений НАТО в Норвегии и Норвежском море. В частности, в последнее время близ границ России в Арктике активно работают новый разведывательный корабль "Марьята" и корабль гидроакустической разведки "Эгер" ВМС Норвегии, с норвежских баз взлетают самолеты патрульной авиации Poseidon ВМС США.
Неслучайно, отметил адмирал, и крупнейшие в этом году учения НАТО Trident Juncture-2018 прошли именно в Арктике – на территории Норвегии.
Растет боевой потенциал норвежских войск, констатировал командующий Северным флотом. По его словам, Норвегия и США договорились продлить дислокацию в Норвегии морской пехоты США, увеличив ее численность вдвое – с 350 до 700 человек. На норвежской военной авиабазе Аннейя решено разместить американские самолеты Poseidon.
В Северной Норвегии, по его словам, идет строительство радиолокационной станции "Глобус-3" на острове Вардё. Модернизируются военные аэродромы Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрланн и Рюгге, обновляется портовый терминал Гротсунд с тем, чтобы он смог принимать американские атомные подлодки.