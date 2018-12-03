В России модернизируют и построят еще несколько кораблей проекта 11711

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Принято решение доработать проект большого десантного корабля проекта 11711 типа "Иван Грен" и построить еще два-три корабля, сообщил журналистам в понедельник глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Решение дорабатывать проект большого десантного корабля типа "Иван Грен" принято. Это касается корпуса, корабль станет более обитаемым. Это главное изменение. "Петр Моргунов" мы достроим в том виде, в каком построен "Иван Грен", лишь с небольшими правками. На базе этого проекта появятся еще минимум два или три корабля, а дальше посмотрим", — сказал Рахманов.
С командованием ВМФ обсуждаются перспективы дальнейшего строительства кораблей этого проекта. "Ждем позиции флота", — отметил Рахманов.