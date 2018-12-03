В России модернизируют и построят еще несколько кораблей проекта 11711

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Принято решение доработать проект большого десантного корабля проекта 11711 типа "Иван Грен" и построить еще два-три корабля, сообщил журналистам в понедельник глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее планировалось построить серию из шести кораблей этого проекта, но затем от этой идеи отказались. К настоящему времени головной корабль "Иван Грен" принят в боевой состав ВМФ РФ (Северный флот), второй "Петр Моргунов" планируется передать флоту в 2019 году.

"Решение дорабатывать проект большого десантного корабля типа "Иван Грен" принято. Это касается корпуса, корабль станет более обитаемым. Это главное изменение. "Петр Моргунов" мы достроим в том виде, в каком построен "Иван Грен", лишь с небольшими правками. На базе этого проекта появятся еще минимум два или три корабля, а дальше посмотрим", — сказал Рахманов.

С командованием ВМФ обсуждаются перспективы дальнейшего строительства кораблей этого проекта. "Ждем позиции флота", — отметил Рахманов.