В России разработали проект экспедиционного корабля для ВМФ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Конструкторы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) сделали универсальный проект экспедиционного судна для ВМФ РФ для реализации сразу нескольких задач, сообщил журналистам в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.

Ранее он заявил о том, что в России планируется построить экспедиционный корабль, который будет совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля.

"В одном из наших КБ мы сделали универсальный проект судна, которое может служить четырем целям, то есть идентичный корабль в носовой части и ниже ватерлинии со специализированными надстройками, которые предусматриваются при выполнении различных задач", — сказал Рахманов.