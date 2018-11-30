Новая С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Новая зенитно-ракетная система С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба округа.

"В Хабаровском крае военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на новой зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400. Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство состоялся в пятницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее зенитчики прошли обучение для новой боевой техники и на специализированном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области выполнили успешные боевые пуски ракет.

С-400 является зенитной ракетной системой большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолётов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.