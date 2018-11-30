В Минобороны рассказали о запланированных учениях в 2019 году

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 4 тысяч учений Вооруженных сил России запланировано на 2019 год, итоговыми станут учения "Центр-2019", сообщается в пятницу в газете Вооруженных сил России "Красная Звезда".

"В 2019 учебном году спланировано свыше 4000 тактических и командно-штабных учений различного уровня. Итоговым и главным мероприятием проверки уровня подготовки войск (сил) станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019". В рамках участия в мероприятиях совместной подготовки с Вооруженными силами зарубежных стран спланировано более 10 учений и одна совместная деловая игра ", — говорится в материале газеты.

Как отмечается, одной из главных особенностей подготовки подразделений в 2019 учебном году станет боевая учёба по новым специализированным программам с учётом их апробации в 2017-2018 годах, направленная на подготовку личного состава к ведению боевых действий в различных условиях обстановки с решением тактических задач, исключающих шаблонность в его обучении.

"Особое внимание уделено работе по внедрению в практику обучения войск (сил) новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте современных войн и вооружённых конфликтов. В числе важных направлений в подготовке войск (сил) в новом учебном году – проведение двусторонних учений с межвидовой и межведомственной направленностью по отработке перегруппировок войск (сил) на незнакомые полигоны", — добавляется в сообщении.