Неубиваемый "Вепрь". Как действует новая российская машина разминирования

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение самонаводящихся мин, самостоятельная борьба с авиацией и полностью автоматизированный режим работы — российские саперы получили на вооружение новейшие машины разминирования БМР-3МА "Вепрь". Одна из особенностей этого бронированного зверя — им можно управлять дистанционно или просто задать маршрут, который требуется очистить от фугасов и мин, не подвергая опасности жизнь людей. О том, как саперы проводят колонны техники через минные поля, — в материале РИА Новости.

В эпицентре взрыва



Особенно остро потребность в подобных машинах встала перед советскими войсками в Афганистане. Из-за нехватки носителей тралы навешивали на танковые тягачи, танки с поврежденным вооружением и трофейную бронетехнику. Такие самоделки сразу доказали свою эффективность — потери бронетехники резко снизились, а Министерство обороны всерьез задумалось о разработке специальной машины разминирования. К концу 1980-х в войска стали поступать первые заводские БМР на базе самоходной артиллерийской установки СУ-122 с усиленной бронезащитой днища под обитаемым отсеком.

БРМ-ЗМА хоть и похож на своего предшественника внешне, кардинально отличается от него технической частью, защитой и боевыми возможностями. За основу "Вепря" специалисты Уральского КБ транспортного машиностроения (Нижний Тагил) взяли шасси танка Т-90А. Вместо башни с пушкой смонтировали рубку для экипажа, а за ней — грузовую платформу для транспортировки тралов, подъемного устройства и систем дистанционного управления оборудованием.

Очевидно, главная задача, решавшаяся конструкторами при создании "Вепря", — максимальная защищенность экипажа, ведь от эпицентра взрыва мины люди находятся всего в нескольких метрах. Поэтому обитаемый отсек "Вепря" надежно прикрыт многослойной броней. Особое внимание уделили защите днища машины, которое, по сути, — единственная преграда между экипажем и минами. Противоминная защита "Вепря" — это целая система многослойных конструкций, выполненных из особой стали, каркасов и распорок между бортами, днищем и крышей рубки. Днище усилено 300-миллиметровым листом брони. Люди внутри "Вепря" останутся невредимыми даже при подрыве на мощной противотанковой мине.

По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, ближайший зарубежный аналог российской машины — американская БРМ Assault Breacher, построенная на базе танка M1 Abrams. "Однако "Вепрь" существенно превосходит иностранных собратьев по защищенности и функциональности, — сообщил Мураховский РИА Новости. — Выполняя задачи разминирования, российская техника обеспечивает высочайшую степень защиты экипажа. Кроме того, уже сейчас машина может выполнять задачи с помощью дистанционного управления, а в перспективе вообще может стать безэкипажной".

Три метра жизни



Основной инструмент "Вепря" для механического подрыва мин — колейный минный трал, который сам по себе конструкция уникальная. Обе его части крепятся к корпусу машины отдельно и работают независимо друг от друга. Катки тоже устроены не так просто, как кажется с первого взгляда. Каждый вращается отдельно от остальных и перемещается в вертикальной плоскости. Таким образом "прощупываются" все мало-мальски заметные бугорки и неровности на грунте, что практически до нуля снижает вероятность пропустить мину.

На трале размещена электромагнитная установка для уничтожения мин с неконтактными взрывателями, многодиапазонный передатчик радиопомех, предотвращающий срабатывание дистанционно подрываемых боеприпасов, и устройство для обезвреживания противоднищевых мин. Мины с магнитными взрывателями "Вепрь" "чует" и нейтрализует в радиусе шести-семи метров. Выдерживает трал порядка десяти подрывов мин — в основном страдают катки, которые относительно легко меняются. В результате БМР прокладывает безопасные проходы в минном поле со скоростью до 40 километров в час, расчищая дорогу танковой или автомобильной колонне. "Вепрь" не остановится и перед водной преградой — он преодолевает водоемы глубиной до восьми метров.

"Машина выполнена на шасси основного боевого танка, поэтому обеспечивает уровень защиты и вооруженности, достаточный для действия на переднем крае совместно с другой тяжелой бронетехникой. В том числе проделывает проходы перед линией заграждения под огнем противника прямой наводкой. Другие машины разминирования — например, на колесном шасси — такого себе позволить не могут", — отметил Мураховский.

© AP Photo / Ahn Young-joon Американская машина разминирования Assault Breacher Vehicle (ABV) © AP Photo / Ahn Young-joon Американская машина разминирования Assault Breacher Vehicle (ABV)

На "передке"



Машина разминирования всегда идет впереди основной колонны войск и, соответственно, первой попадает под огонь противника — снаружи "Вепрь" накрыт комплексом динамической защиты "Контакт". Есть у "Вепря" и чем огрызнуться. В распоряжении саперов — зенитный дистанционно управляемый 12,7-миллиметровый пулемет с боекомплектом пятьсот патронов и многоразовый гранатомет для борьбы с бронетехникой. Кроме того, "Вепрь" опасен и для авиации — на борту установлен зенитный ракетный комплекс "Игла".

Еще одна особенность БМР — в том, что его можно превратить в автономный роботизированный комплекс. В обычной обстановке машиной управляет экипаж из двух человек. Но после монтажа дополнительного оборудования "Вепрь" становится беспилотником и команды ему подаются оператором с переносного пульта на расстояние до трех километров. Кроме того, "Вепрь" можно запрограммировать и отправить тралить минные поля по заданному маршруту.

Однако, по мнению Виктора Мураховского, в войсках "Вепрь" будет пока использоваться исключительно в экипажном варианте. "Сегодняшний уровень развития техники не позволяет сделать полностью безэкипажную боевую машину, которая работала бы на поле боя, — отметил эксперт. — Например, беспилотный "Уран-6" (хоть и совершенно другого класса и не предназначен для работы на переднем крае) — проблемы с его эксплуатацией хорошо известны: в условиях плотной городской застройки случались сбои в управлении, когда не обеспечивалось стабильное прохождение радиоволн. В боевой обстановке такое недопустимо, поэтому пока БРМ будет использоваться только с экипажем".

Возможно, по этой же причине конструкторы не стали экономить на комфорте экипажа и постарались создать довольно удобные условия пребывания на борту. Рубка оборудована кондиционером и фильтровентиляционной установкой для очистки воздуха. В боевом отделении есть биотуалет и даже устройство для разогрева сухпайка. Такие удобства позволяют экипажу находиться в машине, не покидая ее, до нескольких суток.