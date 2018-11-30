ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Неубиваемый "Вепрь". Как действует новая российская машина разминирования

(обновлено: 08:36 30.11.2018)
013000
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВоенная инженерная техника БМР-3М с колейным минным тралом КМТ-7Военная инженерная техника БМР-3М с колейным минным тралом КМТ-7
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение самонаводящихся мин, самостоятельная борьба с авиацией и полностью автоматизированный режим работы — российские саперы получили на вооружение новейшие машины разминирования БМР-3МА "Вепрь". Одна из особенностей этого бронированного зверя — им можно управлять дистанционно или просто задать маршрут, который требуется очистить от фугасов и мин, не подвергая опасности жизнь людей. О том, как саперы проводят колонны техники через минные поля, — в материале РИА Новости.

В эпицентре взрыва

Особенно остро потребность в подобных машинах встала перед советскими войсками в Афганистане. Из-за нехватки носителей тралы навешивали на танковые тягачи, танки с поврежденным вооружением и трофейную бронетехнику. Такие самоделки сразу доказали свою эффективность — потери бронетехники резко снизились, а Министерство обороны всерьез задумалось о разработке специальной машины разминирования. К концу 1980-х в войска стали поступать первые заводские БМР на базе самоходной артиллерийской установки СУ-122 с усиленной бронезащитой днища под обитаемым отсеком.

Танк Т-72Б3
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Т-72 на "стероидах". На что способна новейшая версия российского танка
БРМ-ЗМА хоть и похож на своего предшественника внешне, кардинально отличается от него технической частью, защитой и боевыми возможностями. За основу "Вепря" специалисты Уральского КБ транспортного машиностроения (Нижний Тагил) взяли шасси танка Т-90А. Вместо башни с пушкой смонтировали рубку для экипажа, а за ней — грузовую платформу для транспортировки тралов, подъемного устройства и систем дистанционного управления оборудованием.

Очевидно, главная задача, решавшаяся конструкторами при создании "Вепря", — максимальная защищенность экипажа, ведь от эпицентра взрыва мины люди находятся всего в нескольких метрах. Поэтому обитаемый отсек "Вепря" надежно прикрыт многослойной броней. Особое внимание уделили защите днища машины, которое, по сути, — единственная преграда между экипажем и минами. Противоминная защита "Вепря" — это целая система многослойных конструкций, выполненных из особой стали, каркасов и распорок между бортами, днищем и крышей рубки. Днище усилено 300-миллиметровым листом брони. Люди внутри "Вепря" останутся невредимыми даже при подрыве на мощной противотанковой мине.

По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, ближайший зарубежный аналог российской машины — американская БРМ Assault Breacher, построенная на базе танка M1 Abrams. "Однако "Вепрь" существенно превосходит иностранных собратьев по защищенности и функциональности, — сообщил Мураховский РИА Новости. — Выполняя задачи разминирования, российская техника обеспечивает высочайшую степень защиты экипажа. Кроме того, уже сейчас машина может выполнять задачи с помощью дистанционного управления, а в перспективе вообще может стать безэкипажной".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБронированная машина разминирования БМР-3М
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Бронированная машина разминирования БМР-3М

Три метра жизни

Основной инструмент "Вепря" для механического подрыва мин — колейный минный трал, который сам по себе конструкция уникальная. Обе его части крепятся к корпусу машины отдельно и работают независимо друг от друга. Катки тоже устроены не так просто, как кажется с первого взгляда. Каждый вращается отдельно от остальных и перемещается в вертикальной плоскости. Таким образом "прощупываются" все мало-мальски заметные бугорки и неровности на грунте, что практически до нуля снижает вероятность пропустить мину.

Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ
Взломщики обороны. На что способны военные инженеры-штурмовики
На трале размещена электромагнитная установка для уничтожения мин с неконтактными взрывателями, многодиапазонный передатчик радиопомех, предотвращающий срабатывание дистанционно подрываемых боеприпасов, и устройство для обезвреживания противоднищевых мин. Мины с магнитными взрывателями "Вепрь" "чует" и нейтрализует в радиусе шести-семи метров. Выдерживает трал порядка десяти подрывов мин — в основном страдают катки, которые относительно легко меняются. В результате БМР прокладывает безопасные проходы в минном поле со скоростью до 40 километров в час, расчищая дорогу танковой или автомобильной колонне. "Вепрь" не остановится и перед водной преградой — он преодолевает водоемы глубиной до восьми метров.

"Машина выполнена на шасси основного боевого танка, поэтому обеспечивает уровень защиты и вооруженности, достаточный для действия на переднем крае совместно с другой тяжелой бронетехникой. В том числе проделывает проходы перед линией заграждения под огнем противника прямой наводкой. Другие машины разминирования — например, на колесном шасси — такого себе позволить не могут", — отметил Мураховский.

© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканская машина разминирования Assault Breacher Vehicle (ABV)
© AP Photo / Ahn Young-joon
Американская машина разминирования Assault Breacher Vehicle (ABV)

На "передке"

Машина разминирования всегда идет впереди основной колонны войск и, соответственно, первой попадает под огонь противника — снаружи "Вепрь" накрыт комплексом динамической защиты "Контакт". Есть у "Вепря" и чем огрызнуться. В распоряжении саперов — зенитный дистанционно управляемый 12,7-миллиметровый пулемет с боекомплектом пятьсот патронов и многоразовый гранатомет для борьбы с бронетехникой. Кроме того, "Вепрь" опасен и для авиации — на борту установлен зенитный ракетный комплекс "Игла".

Еще одна особенность БМР — в том, что его можно превратить в автономный роботизированный комплекс. В обычной обстановке машиной управляет экипаж из двух человек. Но после монтажа дополнительного оборудования "Вепрь" становится беспилотником и команды ему подаются оператором с переносного пульта на расстояние до трех километров. Кроме того, "Вепрь" можно запрограммировать и отправить тралить минные поля по заданному маршруту.

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Смертельный букет. Для чего расчехляют сверхмощные "Пионы" и "Тюльпаны"
Однако, по мнению Виктора Мураховского, в войсках "Вепрь" будет пока использоваться исключительно в экипажном варианте. "Сегодняшний уровень развития техники не позволяет сделать полностью безэкипажную боевую машину, которая работала бы на поле боя, — отметил эксперт. — Например, беспилотный "Уран-6" (хоть и совершенно другого класса и не предназначен для работы на переднем крае) — проблемы с его эксплуатацией хорошо известны: в условиях плотной городской застройки случались сбои в управлении, когда не обеспечивалось стабильное прохождение радиоволн. В боевой обстановке такое недопустимо, поэтому пока БРМ будет использоваться только с экипажем".

Возможно, по этой же причине конструкторы не стали экономить на комфорте экипажа и постарались создать довольно удобные условия пребывания на борту. Рубка оборудована кондиционером и фильтровентиляционной установкой для очистки воздуха. В боевом отделении есть биотуалет и даже устройство для разогрева сухпайка. Такие удобства позволяют экипажу находиться в машине, не покидая ее, до нескольких суток.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСапер инженерных войск ЮВО &mdash; оператор робототехнического комплекса "Уран-6"
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сапер инженерных войск ЮВО — оператор робототехнического комплекса "Уран-6"
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена