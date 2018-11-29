Опубликовано снятое из кабины видео пилотажа "Стрижей"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" опубликовала в Instagram видео, снятое из кабины пилота на Iran Air Show-2018.

Запись была сделана во время второго дня полетов.

"Улучшаем не только пилотаж, но и технологии съемки, для Вас", — отмечается в подписи к видео.

Iran Air Show-2018 проходит с 26 по 29 ноября. В программу российского экипажа входят демонстрация одиночного пилотажа, а также групповые полеты с перестроением в различные фигуры, такие как "стрела", "конверт" и "звезда".