В Керчь зашел тральщик ЧФ, охранявший Крымский мост, заявил источник

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС. Архивное фото

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Морской тральщик Черноморского флота "Вице-адмирал Захарьин" зашел в среду в грузовой порт Керчи из-за непогоды, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

"Тральщик "Вице-адмирал Захарьин" находился в районе Крымского моста, осуществляя его охрану, еще до инцидента с украинскими кораблями. После резкого ухудшения погоды в этом районе тральщик зашел в порт Керчи. При ухудшении погодных условий пролив закрывается, всем кораблям и судам рекомендовано пережидать непогоду в ближайшем порту", — сказал собеседник агентства.

Переход тральщика с бортовым номером 808 в порт Керчи наблюдал с берега корреспондент РИА Новости в районе 11.00 мск.

В районе Крымского моста постоянно дежурят тральщики либо малые противолодочные корабли Черноморского флота, которые сменяют друг-друга в рамках ротации. Тральщик "Вице-адмирал Захарьин" базируется в Новороссийске.