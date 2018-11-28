Военная полиция ВВО в новой экипировке пресекла "беспорядки"

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Подразделения военной полиции Восточного военного округа в Хабаровском крае применили на учениях по предотвращению беспорядков в районе воинской части новые защитные комплекты "Колпак", сообщает пресс-служба округа.

Уточняется, что экипировка включает в себя специальный шлем с забралом, защиту для рук и ног, бронежилет и щит. Она сделана из легкого ударопрочного углепластика и не стесняет движения военнослужащих.

"Особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных "Колпак". Военные полицейские совместно с военной автоинспекцией отработали задачи оперативного блокирования группы условных нарушителей правопорядка, совершившей попытку устроить массовые беспорядки в районе дислокации одной из воинских частей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая экипировка была апробирована при задержании "нарушителей" в условиях отсутствия возможности использовать стрелковое оружие. После задержания группы условных нарушителей на конвой совершили вооруженное нападение их подельники. В учебном бою военнослужащие прикрыли колонну с задержанными и "уничтожили" нападавших.

Уточняется, что для создания обстановки, приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.