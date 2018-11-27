В Индии прошел финальный этап учений "Индра"

ПОЛИГОН БАБИНА (Индия), 27 ноя — РИА Новости. Военные РФ и Индии на финальном этапе учений "Индра-2018" на полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш нанесли решающий удар по позициям условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе финальной части международного учения "Индра-2018" на полигон в полном составе вышли российский усиленный мотострелковый батальон и 5-я механизированная пехотная батальонная группа 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с российской и индийской сторон в этом этапе учений было задействовано 14 танков Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2, а также 500 человек личного состава.

"При поддержке индийских 155-миллиметровых артиллерийский орудий "Бофорс" и огня зенитных самоходных установок "Шилка" бронетехника развернулась в боевые порядки и нанесла массированный удар по позициям условных террористов, удерживающих захваченные ранее населенные пункты", — отмечается в сообщении.

В рамках финального этапа учений военнослужащие мотострелковых подразделений освободили захваченные условными террористами деревни.

Кроме того, командующие обсудили предварительные итоги учений и полученный в ходе них практический опыт. Также индийская сторона показала российским коллегам образцы современного вооружения и техники, которые используют в Вооруженных силах Индии.

Учения "Индра-2018" проходят в Индии (штат Уттар-Прадеш) с 18 ноября. В нем задействованы 250 мотострелков ВВО и 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии ВС Индии. Российские военнослужащие выполняют задачи на бронетехнике, которую на период учений предоставила им принимающая сторона.