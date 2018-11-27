Переброска Су-27 с помощью вертолета попала на видео

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео операции по переброске Су-27 с помощью вертолета в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как Ми-26 с 15-тонным истребителем "на буксире" пролетает над городом.

Вертолет вылетел с аэродрома Левашово, забрал Су-27 из Пушкина и доставил его в военно-исторический парк в Кронштадте.

Ми-26 — тяжелый транспортный вертолет, построен в 70-х по одновинтовой схеме с рулевым винтом и неубирающимся в полете шасси. Весит более 28 тысяч килограммов, а на внешней подвеске может переносить до 20 тысяч килограммов груза.

Су‑27 — многоцелевой истребитель‑перехватчик большого радиуса действия. Принят на вооружение в 1984 году. На сегодня Су‑27 — один из основных самолетов ВКС России, состоит на вооружении в Индии, Китае и странах СНГ.