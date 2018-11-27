"Ростех" завершил разработку двигателя для нового боевого вертолета Ми-28НМ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Разработка двигателя для новейшего российского ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"В настоящий момент разработчик силовой установки — предприятие ОДК-Климов — приступает к началу серийного производства", — уточнили в компании.

По мнению исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко, новый двигатель и его "цифровая начинка" существенно улучшают характеристики "Ночного охотника" и делают его одним из самых сильных в мире в своем классе.

Разработку двигателя ВК-2500П — новейшей модификации турбовального ВК-2500 — вела входящая в "Ростех" "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Основным отличием нового образца от базового является модернизированная система автоматического управления, которая упрощает техническое обслуживание и повышает безопасность полетов.

Мощность двигателя на чрезвычайном режиме увеличена с 2700 до 2800 лошадиных сил, на взлетном — с 2400 до 2500. Ресурс до первого капитального ремонта вырос с 2000 до 3000 час/циклов.

"Ночной охотник"

Разрабатываемый холдингом "Вертолеты России" (тоже входит в "Ростех") Ми-28НМ — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.

"Ми-28НМ предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники. При выполнении боевых задач в условиях активного огневого противодействия ключевую роль играют скорость и маневренность вертолета", — пояснил Евтушенко.

Машина оснащена вторым комплектом управления, что значительно повышает ее живучесть в случае ранения одного из членов экипажа.

Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.