Черноморский флот получит два новых корабля с "Калибрами" в 2019 году

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Черноморский флот России в 2019 году получит два новых малых ракетных корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил представитель Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулёв.
Рулёв отметил, что в ближайшей перспективе в состав Черноморского флота также войдут малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и другие.
Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.