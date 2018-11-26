Черноморский флот получит два новых корабля с "Калибрами" в 2019 году

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Черноморский флот России в 2019 году получит два новых малых ракетных корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил представитель Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"В следующем году планируется завершение строительства, испытания и включение в состав ЧФ двух новых малых ракетных кораблей различных проектов, оснащённых крылатыми ракетами "Калибр" и морского буксира "Сергей Балк", — сказал он.

Рулёв отметил, что в ближайшей перспективе в состав Черноморского флота также войдут малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и другие.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.

Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.