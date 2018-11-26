Минобороны: расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили основы эксплуатации и боевого применения комплексов С-400, "Тор-М2" и "Тунгуска", сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов воинских частей ПВО 58-й общевойсковой армии ЮВО и соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Крыму, успешно прошли переподготовку на ЗРК "Тор-М2", ЗПРК "Тунгуска М1" и ЗРС С-400, поступившие на вооружение в 2018-м году", — говорится в сообщении.

За два месяца младшие специалисты "полностью освоили основы эксплуатации и боевого применения" "Тора-М2", "Тунгуски М1" и С-400, указано в релизе.

В полевых условиях военные выполнили нормативы по развертыванию и приведению в готовность к применению комплексов, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.

"После завершения боевых стрельб подразделения противовоздушной обороны соединений на новой боевой технике совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", — отметили в пресс-службе ЮВО.