Первая партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" поступила на вооружение

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее Минобороны сообщало, что первые "Тор-М2ДТ" поступят на вооружение Северного флота.

"Специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов ТОР-М2ДТ", — говорится в сообщении.

"Тор-М2ДТ" — арктический вариант комплекса "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.