Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии трех кораблей ВМС Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России.

© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу © Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. При этом Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе.

© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу © Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя. В ведомстве утверждают, что российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — осуществили "откровенно агрессивные действия", протаранив буксир.