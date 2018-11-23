ФСО отчиталась о первом этапе учений в Кремле

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, заявили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы охраны.
По словам сотрудника центра, во время учений использовался разный транспорт, не только вертолеты.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие учения — вполне нормальная практика. Он напомнил, что Путин с 2012 года летает на вертолетах в Кремль и из Кремля.
Также Песков не стал комментировать информацию о том, что идет подготовка к регулярным учениям спецслужб в центре столицы, а также отвечать на вопрос, были ли на прикрепленных к вертолетам тросах манекены или сотрудники спецслужб.