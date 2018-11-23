Рябков заявил о эффективности "Периметра"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская система ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand, "Мёртвая рука") эффективна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Система в любом случае эффективна. Система управления ядерными силами РФ предельно надежна и эффективна", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, эффективна ли данная система.

По его словам, алгоритм задействования этой системы является темой, "которая даже в высоких кабинетах не обсуждается и не подлежит раскрытию ни в каком своем аспекте".

"Те, кто за это несет ответственность, разумеется, принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти обстоятельства с практической стороны функционирования подобного рода комплексов", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее экс-начальник главного штаба РВСН (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете "Звезда" заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. По мнению Есина, после выхода США из ДРСМД "Периметр" может потерять свою эффективность, поскольку размещенные в Европе американские ракеты средней дальности смогут уничтожить основную часть российских ракет в европейской части страны, а оставшиеся могут быть перехвачены американской ПРО. В этих условиях, по мнению Есина, России придется пересматривать свою военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности.