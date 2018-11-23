Минобороны России и Уругвая хотят создать рабочую группу по ВТС

МОНТЕВИДЕО (Уругвай), 23 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Уругвая Хорхе Менендес подписали заявление о намерениях, которое предусматривает создание рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству и подписание ряда соглашений об обучении уругвайских военнослужащих.

Как рассказал журналистам Фомин, совместное заявление было подписано в рамках действующего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обороны.

"В заявлении декларируется готовность оборонных ведомств двух стран к взаимодействию с целью поддержания мира и безопасности, разрешения международных конфликтов и укрепления двусторонних связей", — сказал Фомин.

По его словам, стороны заявили о намерении "создать рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству для координации взаимодействия в области поставок вооружения и военной техники в соответствии с действующим законодательством России и Уругвая".

Замминистра обороны сообщил, что заявление также предусматривает продолжение консультаций по согласованию российско-уругвайского межправительственного соглашения о защите интеллектуальной собственности.

"Будет продолжена работа по подписанию соглашения об обучении уругвайских военнослужащих в военных учебных заведениях Минобороны РФ и соглашения о направлении в Уругвай российских военных специалистов для подготовки и обучения военнослужащих национальных вооруженных сил", — отметил замглавы Минобороны.

Он рассказал, что кроме того, два военных ведомства намерены развивать сотрудничество в области обмена опытом миротворческих сил, обеспечения информационной безопасности и ряда других направлений.

Фомин прибыл в Монтевидео по приглашению Менендеса в результате договоренностей, достигнутых в апреле этого года на VII Московской конференции по международной безопасности. В ходе визита он посетил ряд воинских частей различных видов и родов вооруженных сил Уругвая, в том числе Национальную школу миротворческих операций. Визит замминистра обороны завершится 23 ноября.