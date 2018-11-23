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Т-72 на "стероидах". На что способна новейшая модификация российского танка

(обновлено: 08:15 23.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3Танк Т-72Б3
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Усиленная бронезащита, мощный двигатель и новый подкалиберный снаряд — в части и соединения российской армии поступает Т-72Б3М, последняя модификация основного боевого танка. Модернизация позволит подтянуть до современного уровня огромный парк танков-ветеранов Т-72 и существенно повысит ударные возможности армии. Об особенностях Т-72Б3М и его отличиях от Т-72Б3 — в материале РИА Новости.

Ветеран танкового биатлона

Танк Т-72
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военный эксперт: танк Т-72 рано списывать со счетов
Танки Т-72Б3 — это обновленная версия Т-72Б, принятых на вооружение Cоветской армии еще в середине 1980-х. Сегодня в войсках более тысячи "трешек". У этого танка многоканальный прицел "Сосна-У" с автоматом сопровождения целей и тепловизионным каналом с камерой французского производства Thales Catherine, обновленная система управления огнем (СУО), модернизированная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ряд других новшеств. Однако не обошлось и без недостатков. В частности, на первые Т-72Б3 установили морально устаревшую динамическую защиту "Контакт-5", принятую на вооружение в 1986 году. У Т-72Б3М гораздо более толстая "шкура". Есть и другие преимущества.

"Основное отличие Т-72Б3М от "классических" Т-72Б3 — новый дизельный двигатель и усиленные элементы защиты, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — На Б3 стоит "движок" B-84-1 мощностью 840 лошадиных сил, на Б3М — B-92С2Ф на 1130 лошадиных сил. Внешне новая модификация отличается благодаря дополнительным модулям современной динамической защиты "Реликт" на бортах, корпусе и башне".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3
© РИА Новости / Максим Блинов
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Танк Т-72Б3

Кроме того, у Т-72Б3М обновленная версия прицела "Сосна-У", цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел на рабочем месте командира машины. Все это позволяет танкистам быстрее обнаруживать цели и уничтожать их. Усовершенствован и боекомплект с удлиненными подкалиберными снарядами повышенной бронепробиваемости. Еще одно важное новшество — гусеничные траки с улучшенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным ресурсом.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Вильф
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Танк Т-72Б3 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Российские танкисты, стабильно занимающие первые места в танковом биатлоне, выступают как раз на Т-72Б3М. Машина прекрасно показала себя на всех этапах соревнования, оставив соперников далеко позади.

В одном строю

Танк Т-72Б3 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-72 станет брендом
Т-72Б3М в целом гораздо "дружелюбнее" к механику-водителю: его отделение оборудовали дисплейным комплексом и телевизионной камерой заднего обзора. Автоматизированная коробка переключения передач существенно повышает скорость заднего хода: как показывает опыт сирийской гражданской войны (да и всех недавних вооруженных конфликтов), это может спасти машину и экипаж. В сети хватает видеороликов, где танки правительственных войск, едва выехав из укрытия и выстрелив, не успевали откатиться назад и поражались противотанковыми средствами противника. Кстати, модернизированные Т-72Б3М, по ряду сообщений СМИ, использовались сирийскими войсками весной 2017-го и были замечены в боевых порядках САА в районе граничащих с Израилем Голанских высот.

"Отрадно, что Т-72Б3 поступают в войска хорошими темпами — по 150-200 машин в год, — продолжает Виктор Мураховский. — Надеюсь, что их модернизируют до Т-72Б3М. До начала массовых поставок машин на платформе "Армата" нужно поддерживать высокий технический уровень той техники, что уже есть в войсках. Полагаю, и Т-14, и Т-72Б3М будут поставлять в армейские части параллельно".

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танки Т-14 "Армата"

Эксперт напомнил, что Минобороны заключило контракт на 120 машин на платформе "Армата". Речь идет о двух батальонных комплектах танка Т-14 и одном комплекте тяжелой БМП Т-15. Кроме того, действует контракт на модернизацию танков Т-90 до модификации Т-90М. Сегодня в войсках есть лишь один батальонный комплект. Эту машину спроектировали в рамках опытно-конструкторских работ "Прорыв-3".

© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкТанк Т-90М
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Танк Т-90М

По ранее заявленным планам, модернизации подвергнут 400 танков Т-90, стоящих на вооружении. Кроме того, предусмотрена закупка новых машин. На танк установили новую башню и гладкоствольную 2А82-1М, такую же, как у Т-14, систему управления огнем нового поколения "Калина", дистанционно управляемую зенитную установку "УДП Т05БВ-1" с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд-МТ", радиостанцию Р-168-25У-2 "Акведук" и вспомогательную силовую установку ДГУ7-27.

Танк Т-90. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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National Interest сравнил российский Т-90 с американским "Абрамсом"
Управление — на основе штурвала, есть система автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное. Двигатель — В-92С2Ф, аналогичный дизелю Т-72Б3М. Для защиты от огня противника — противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс динамической защиты "Реликт". В корпусе с целью повышения живучести оптимизировано размещение топлива и боекомплекта, установлены экраны, защищающие экипаж, боекомплект и оборудование от поражения вторичным потоком осколков. Есть кондиционер. В ближайшем будущем Т-90М планируют оснастить комплексом активной защиты "Арена-М", способным перехватывать и уничтожать противотанковые ракеты и выстрелы, выпущенные РПГ, на подлете к танку.

Напомним, в феврале 2017-го главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил о планомерном переоснащении войск современными танками. По его словам, к 2020 году доля современной техники в танковых войсках достигнет 70 процентов. Имеются в виду танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80У, Т-90А и Т-90М. Вопрос о заключении крупных контрактов на поставку Т-14 будет решаться также в 2020-м.

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