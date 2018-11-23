Т-72 на "стероидах". На что способна новейшая модификация российского танка

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Усиленная бронезащита, мощный двигатель и новый подкалиберный снаряд — в части и соединения российской армии поступает Т-72Б3М, последняя модификация основного боевого танка. Модернизация позволит подтянуть до современного уровня огромный парк танков-ветеранов Т-72 и существенно повысит ударные возможности армии. Об особенностях Т-72Б3М и его отличиях от Т-72Б3 — в материале РИА Новости.
Ветеран танкового биатлона
"Основное отличие Т-72Б3М от "классических" Т-72Б3 — новый дизельный двигатель и усиленные элементы защиты, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — На Б3 стоит "движок" B-84-1 мощностью 840 лошадиных сил, на Б3М — B-92С2Ф на 1130 лошадиных сил. Внешне новая модификация отличается благодаря дополнительным модулям современной динамической защиты "Реликт" на бортах, корпусе и башне".
Кроме того, у Т-72Б3М обновленная версия прицела "Сосна-У", цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел на рабочем месте командира машины. Все это позволяет танкистам быстрее обнаруживать цели и уничтожать их. Усовершенствован и боекомплект с удлиненными подкалиберными снарядами повышенной бронепробиваемости. Еще одно важное новшество — гусеничные траки с улучшенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным ресурсом.
Российские танкисты, стабильно занимающие первые места в танковом биатлоне, выступают как раз на Т-72Б3М. Машина прекрасно показала себя на всех этапах соревнования, оставив соперников далеко позади.
В одном строю
"Отрадно, что Т-72Б3 поступают в войска хорошими темпами — по 150-200 машин в год, — продолжает Виктор Мураховский. — Надеюсь, что их модернизируют до Т-72Б3М. До начала массовых поставок машин на платформе "Армата" нужно поддерживать высокий технический уровень той техники, что уже есть в войсках. Полагаю, и Т-14, и Т-72Б3М будут поставлять в армейские части параллельно".
Эксперт напомнил, что Минобороны заключило контракт на 120 машин на платформе "Армата". Речь идет о двух батальонных комплектах танка Т-14 и одном комплекте тяжелой БМП Т-15. Кроме того, действует контракт на модернизацию танков Т-90 до модификации Т-90М. Сегодня в войсках есть лишь один батальонный комплект. Эту машину спроектировали в рамках опытно-конструкторских работ "Прорыв-3".
По ранее заявленным планам, модернизации подвергнут 400 танков Т-90, стоящих на вооружении. Кроме того, предусмотрена закупка новых машин. На танк установили новую башню и гладкоствольную 2А82-1М, такую же, как у Т-14, систему управления огнем нового поколения "Калина", дистанционно управляемую зенитную установку "УДП Т05БВ-1" с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд-МТ", радиостанцию Р-168-25У-2 "Акведук" и вспомогательную силовую установку ДГУ7-27.
Напомним, в феврале 2017-го главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил о планомерном переоснащении войск современными танками. По его словам, к 2020 году доля современной техники в танковых войсках достигнет 70 процентов. Имеются в виду танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80У, Т-90А и Т-90М. Вопрос о заключении крупных контрактов на поставку Т-14 будет решаться также в 2020-м.