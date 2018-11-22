Продукция ОПК должна быть современной и качественной, заявил Путин

АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что продукция оборонно-промышленного комплекса должна быть современной и качественной, России нужны умные боеприпасы, а не болванки.

На совещании по ОПК президент отметил, что боеприпасная отрасль выпускает самое большое по объему и номенклатуре количество продукции. "Она должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные, высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения", — сказал он.

Путин отметил, что это существенно экономит финансовые средства. "То, что раньше достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня может быть решено с помощью достаточно дешевых систем как таковых, но с применением высокоэффективных, современных высокоточных, боеприпасов", — сказал Путин.