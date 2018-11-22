Путин призвал сократить цикл производства ракет и боеприпасов

АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ОПК в Анапе призвал к сокращению цикла производства ракет и боеприпасов.
"Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны", — добавил он.
По словам Путина, важно не только создавать оптимальные запасы, но важно организовать их правильное и безопасное хранение.