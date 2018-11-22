Путин призвал сократить цикл производства ракет и боеприпасов

АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ОПК в Анапе призвал к сокращению цикла производства ракет и боеприпасов.

"Безусловно, продукция отрасли становится все более сложной, высокотехнологичной. Большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, которые осуществляют финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих изделий, а также уровней обеспеченности сырьем и материалом", — сказал Путин на совещании.

"Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны", — добавил он.

По словам Путина, важно не только создавать оптимальные запасы, но важно организовать их правильное и безопасное хранение.