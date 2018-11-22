Нарышкин выразил соболезнования в связи с кончиной главы ГРУ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил соболезнования министру обороны Сергею Шойгу, а также родным и близким скончавшегося начальника ГРУ Игоря Коробова.

"В связи с кончиной Начальника главного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Героя России Игоря Валентиновича Коробова, директор СВР России Сергей Евгеньевич Нарышкин направил слова соболезнования министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, а также родным и близким Игоря Валентиновича", — сообщило пресс-бюро СВР.

"От всего личного состава, руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и меня лично выражаю глубокие соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни начальника главного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Героя России Игоря Валентиновича Коробова", — говорится в телеграмме соболезнования.

По словам Нарышкина, посвятив службе Отечеству большую часть жизни, Коробов "оставался на боевом посту до самого конца, неся тяготы и лишения воинской службы, как и должно настоящему российскому генералу".

"Для нас Игорь Валентинович был настоящим боевым товарищем, верным другом, соратником и просто замечательным человеком. Игорь Валентинович оставил добрую память о себе, мы всегда будем помнить его, как яркую и сильную личность, как истинного патриота, отдавшего все силы делу защиты национальных интересов и обеспечению безопасности нашей Родины", — говорится в телеграмме.