В Крыму завершили строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек

Военнослужащие в районе военной части у аэропорта Бельбек. Архивное фото

Военнослужащие в районе военной части у аэропорта Бельбек. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Крыму завершилось строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму", — говорится в сообщении.

Специалисты военно-строительного комплекса построили новую взлетно-посадочную полосу длиной 3450 метров. Она позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.

Минобороны отмечает, что объект сдали досрочно — на месяц раньше запланированного срока.

На аэродроме, который расположен в 400 метрах от берега Черного моря, построили пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.

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