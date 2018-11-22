Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни, сообщает Минобороны России.

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного.

Биография Игоря Коробова

Игорь Коробов родился в 1956 году в Вязьме. С 1973 года служил в Вооруженных Силах. В 1977 году с отличием окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО.

Позднее учился в Военной академии Советской Армии (ныне — Военная академия министерства обороны России), также был выпускников Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

В 1985 году поступил на службу в военную разведку, находился на различных должностях в главном управлении Генштаба.

В январе 2016 года стал начальником главного управления Генерального штаба — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Генерал-полковник, Герой России (награжден в 2016 году). Игорь Коробов был женат, у него остались две дочери.

Включение в американский санкционный список

В сентябре 2018 года госдеп США в соответствии с указом президента Дональда Трампа опубликовал имена 27 россиян, включенных в новый черный список, и уточнил, что они либо "работают, либо действуют от лица оборонного или разведывательного секторов" России. Среди них значилось имя главы ГРУ Игоря Коробова.

В Госдепе отметили, что попадание в черный список подразумевает, что США могу ввести ограничительные меры в отношении каждого, кто сотрудничает с фигурантами из санкционного списка.

В марте 2018 года госдеп ввел санкции против 13 россиян, в том числе Игоря Коробова, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".

В соответствии с данными санкциями, активы фигурантов "черного списка" будут заморожены, а гражданам и резидентам США запретят вести с ними какие-либо дела.

Американские спецслужбы ранее обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. И Москва, и Белый дом неоднократно отвергали данные обвинения.