Россия и Уругвай будут развивать сотрудничество оборонных ведомств

МОНТЕВИДЕО (Уругвай), 21 ноя — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Уругвая Хорхе Менендес договорились развивать практическое сотрудничество двух оборонных ведомств на встрече в Монтевидео.

"Уругвай — важный и надежный партнер России в Латинской Америке. Связывающие наши страны уже на протяжении более полутора веков отношения дружбы и взаимного доверия создают прочную основу для укрепления взаимодействия в различных областях, и, прежде всего, для развитие диалога и практического взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран", — сказал Фомин.

Он отметил совпадение и близость подходов России и Уругвая к ключевым проблемам современности. "Подтверждение этому — конструктивная работа в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого Уругвай являлся в 2016-2017 годах. Замминистра обороны выразил признательность уругвайским коллегам за традиционную поддержку российских приоритетов в Генассамблее ООН по мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе, международной информационной безопасности и недопустимости героизации нацизма.

Также Фомин проинформировал министра обороны Уругвая о гуманитарной ситуации в Сирии, подчеркнув важность процесса возвращения беженцев на их родину и оказания помощи мирному населению. Замминистра отметил, что "эффективное противодействие терроризму и экстремизму возможно только при консолидации усилий всего мирового сообщества".

Кроме того, замглавы российского военного ведомства пригласил уругвайских коллег принять участие в следующем Международном военно-техническом форуме "Армия".

В свою очередь министр обороны Уругвая подтвердил готовность армии страны к развитию практического взаимодействия с Вооруженными силами России.

Фомин прибыл в Монтевидео по приглашению Менендеса в результате договоренностей, достигнутых в апреле этого года на VII Московской конференции по международной безопасности. Планом визита предусмотрены посещения ряда воинских частей различных видов и родов вооруженных сил Уругвая, в том числе Национальной школы миротворческих операций, где российской делегации будут продемонстрированы элементы боевой выучки уругвайских солдат и офицеров, а также кавалерийский полк "Бландегнес-де-Артигас", парашютно-десантный батальон и Центр подготовки сил специальных операций Сухопутных войск Уругвая. Визит замминистра обороны продлится до 23 ноября.