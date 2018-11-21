Минобороны продлит сроки службы ракет "Сатана" и "Тополь-М"

Установки ракетного комплекса Тополь-M во время подготовки к Параду Победы . Архивное фото

Установки ракетного комплекса Тополь-M во время подготовки к Параду Победы . Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министерство обороны собирается продлить сроки службы ядерных ракет "Сатана" и "Тополь-М".

Для этого ведомство объявило аукцион, следует из материалов на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена госконтракта — 938,3 миллиона рублей.

Срок выполнения контракта — до 10 ноября 2020 года.

Исполнитель должен будет обеспечить "продленный срок эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165". Индексы 15П155 и 15П165 относятся к ракетным комплексам "Тополь-М" в подвижной и шахтной версиях, индекс 15П118М — к ракетным комплексам "Сатана", 15П135 — к советской межконтинентальной баллистической ракете шахтного базирования УР-100Н".

Победителя аукциона назовут 10 декабря.

Ракетный комплекс Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 Satan) с "тяжелой" ракетой РС-20В поставили на боевое дежурство в конце 1980-х годов. Сейчас эта ракета остается самой мощной из всех российских МБР.

"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.