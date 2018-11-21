А надо ли воевать? США решили оценить риски ядерного удара по своим городам

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. На днях комиссия по национальной оборонной стратегии американского конгресса пришла к неутешительным выводам: США рискуют утратить военное доминирование в мире, а Китай и Россия получают все больше силовых возможностей на глобальном уровне. По мнению членов комиссии, в случае полномасштабного вооруженного конфликта войска рискуют понести неоправданно высокие потери. Ранее правительственный сайт госзакупок объявил конкурс на лучшее исследование последствий радиоактивного заражения местности после ядерного удара. О чем этот документ — в материале РИА Новости.
Внутреннее облучение
Конечно, такие заявления нередко звучат из Вашингтона и обычно связаны с очередным повышением оборонных расходов. Но в последнее время американцы действительно чаще задумываются, что произойдет, если их противникам найдется чем ответить.
Заказчиками исследования выступили Минздрав США, Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) и онкологии (National Cancer Institute). По мнению специалистов этих ведомств, в Штатах нет эффективной методологии, позволяющей оценить, какую дозу радиации получит гражданское население в случае ядерного взрыва в атмосфере.
К одному из таких недоизученных направлений, считают заказчики исследования, относятся методы дозиметрии внутреннего облучения, используемые для определения доз радиации, которые человек получает при вдыхании и поглощении с пищей радиоактивных частиц. Тема далеко не праздная. В случае воздушного ядерного взрыва над крупной городской агломерацией радиоактивное облако и смертоносные осадки накроют огромную территорию. Источники пресной воды даже в уцелевших районах станут непригодными. Риск получить высокую дозу внутреннего облучения, просто утолив жажду, будет вполне реальным даже на значительном удалении от эпицентра взрыва.
Ключевой момент: хотя современные ядерные и термоядерные боеприпасы в арсенале крупных государств достаточно "чистые", их массированное применение по густонаселенным районам приведет к радиационной эпидемии с сотнями тысяч, если не миллионами жертв внутреннего облучения.
В условиях широкомасштабного радиоактивного заражения экстренным службам придется работать в тяжелейших условиях. Без методики, которая позволила бы максимально быстро определить, какую дозу радиации получил каждый из пострадавших, невозможно будет оказать им своевременную помощь. Если верить специалистам американского Минздрава, этим вопросом всерьез почти не занимались. Внимание ученых и военных было приковано главным образом к ядерным испытаниям на безлюдных полигонах, их влиянию на окружающую среду и созданию средств радиационной защиты в интересах Вооруженных сил. После прекращения экспериментов с оружием массового уничтожения отпала и необходимость в дальнейших исследованиях.
Назад в атмосферу
Многие бывшие атомные полигоны до сих пор малопригодны для проживания. К примеру, райский атолл Бикини, входящий в состав Республики Маршалловы Острова, долгое время использовался Пентагоном для тестовых подрывов ядерных и термоядерных зарядов. Так, 1 марта 1954-го американцы взорвали здесь водородную бомбу Castle Bravo. В качестве горючего в боеприпасе впервые использовался дейтерид лития, находившийся в оболочке из обедненного урана.
Как подчеркивали источники в США, Castle Bravo стал самым "грязным" взрывом за всю историю американских ядерных испытаний. Заражению подверглась территория длиной больше 550 и шириной около 100 километров. Ветер быстро разнес радиоактивные осадки: через семь с половиной часов после взрыва повышение радиационного фона зафиксировали в 240 километрах от эпицентра — на атолле Ронгерик. Находившиеся там 28 американских военных сильно облучились и были экстренно эвакуированы. Облако радиоактивных осадков накрыло и японское рыболовное судно "Фукурю-Мару" в 170 километрах от Бикини. В результате члены команды получили почти по 300 рентген каждый и стали инвалидами. Радист шхуны скончался через полгода. Этот инцидент вызвал волну массовых антивоенных демонстраций в Японии и во всем мире.
Почему правительству США именно сейчас понадобились новые исследования последствий атмосферных ядерных взрывов — это интересует в первую очередь самих американцев. В октябре профессор Университета Джорджтауна Мэттью Крениг провел среди своих студентов традиционный ежегодный опрос: кто считает, что при их жизни начнется ядерная война. И если десять лет назад руки поднимали два-три студента, то в последние два года таких пессимистов уже около 60 процентов.