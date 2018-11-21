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Безопасность

А надо ли воевать? США решили оценить риски ядерного удара по своим городам

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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в СШАИспытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. На днях комиссия по национальной оборонной стратегии американского конгресса пришла к неутешительным выводам: США рискуют утратить военное доминирование в мире, а Китай и Россия получают все больше силовых возможностей на глобальном уровне. По мнению членов комиссии, в случае полномасштабного вооруженного конфликта войска рискуют понести неоправданно высокие потери. Ранее правительственный сайт госзакупок объявил конкурс на лучшее исследование последствий радиоактивного заражения местности после ядерного удара. О чем этот документ — в материале РИА Новости.

Внутреннее облучение

Конечно, такие заявления нередко звучат из Вашингтона и обычно связаны с очередным повышением оборонных расходов. Но в последнее время американцы действительно чаще задумываются, что произойдет, если их противникам найдется чем ответить.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПусковой грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пусковой грунтовый ракетный комплекс "Ярс"

Заказчиками исследования выступили Минздрав США, Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) и онкологии (National Cancer Institute). По мнению специалистов этих ведомств, в Штатах нет эффективной методологии, позволяющей оценить, какую дозу радиации получит гражданское население в случае ядерного взрыва в атмосфере.

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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"На протяжении 30 лет исследования в области дозиметрии радиоактивных осадков проводились исключительно для оценки последствий ядерных испытаний на полигонах в Неваде, Казахстане, на Маршалловых Островах, — говорится в документе. — Эти исследования Национального института онкологии объединили опыт США и России и дали десятки важных научных публикаций. Тем не менее по ряду ключевых направлений информация отсутствует полностью или к ней нет доступа. Более того, нет специалистов, способных завершить эти исследования и опубликовать результаты. В Соединенных Штатах тех, кто способен это сделать, — один или два, и они давно на пенсии".

К одному из таких недоизученных направлений, считают заказчики исследования, относятся методы дозиметрии внутреннего облучения, используемые для определения доз радиации, которые человек получает при вдыхании и поглощении с пищей радиоактивных частиц. Тема далеко не праздная. В случае воздушного ядерного взрыва над крупной городской агломерацией радиоактивное облако и смертоносные осадки накроют огромную территорию. Источники пресной воды даже в уцелевших районах станут непригодными. Риск получить высокую дозу внутреннего облучения, просто утолив жажду, будет вполне реальным даже на значительном удалении от эпицентра взрыва.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтомобиль радиационного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль радиационного контроля

Ключевой момент: хотя современные ядерные и термоядерные боеприпасы в арсенале крупных государств достаточно "чистые", их массированное применение по густонаселенным районам приведет к радиационной эпидемии с сотнями тысяч, если не миллионами жертв внутреннего облучения.

В условиях широкомасштабного радиоактивного заражения экстренным службам придется работать в тяжелейших условиях. Без методики, которая позволила бы максимально быстро определить, какую дозу радиации получил каждый из пострадавших, невозможно будет оказать им своевременную помощь. Если верить специалистам американского Минздрава, этим вопросом всерьез почти не занимались. Внимание ученых и военных было приковано главным образом к ядерным испытаниям на безлюдных полигонах, их влиянию на окружающую среду и созданию средств радиационной защиты в интересах Вооруженных сил. После прекращения экспериментов с оружием массового уничтожения отпала и необходимость в дальнейших исследованиях.

Назад в атмосферу

Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Взорванная планета. Почему ядерное оружие больше не испытывают
Ядерный взрыв изучен практически со всех сторон. К 1963 году противники по холодной войне успели взорвать в воде, воздухе и над землей тысячи боеприпасов на сотни килотонн и десятки мегатонн. Ученые и военные получили массу информации, опытным методом выявили сильные и слабые стороны такого оружия, создали средства защиты от поражающих факторов. Показав, на что способна ядерная бомба, эти испытания фактически предотвратили третью мировую войну. И нанесли хоть и серьезный, но, к счастью, восполнимый ущерб планете.

Многие бывшие атомные полигоны до сих пор малопригодны для проживания. К примеру, райский атолл Бикини, входящий в состав Республики Маршалловы Острова, долгое время использовался Пентагоном для тестовых подрывов ядерных и термоядерных зарядов. Так, 1 марта 1954-го американцы взорвали здесь водородную бомбу Castle Bravo. В качестве горючего в боеприпасе впервые использовался дейтерид лития, находившийся в оболочке из обедненного урана.

© Фото : public domainОблако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво" на атолле Бикини. 1 марта 1954
© Фото : public domain
Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво" на атолле Бикини. 1 марта 1954

Как подчеркивали источники в США, Castle Bravo стал самым "грязным" взрывом за всю историю американских ядерных испытаний. Заражению подверглась территория длиной больше 550 и шириной около 100 километров. Ветер быстро разнес радиоактивные осадки: через семь с половиной часов после взрыва повышение радиационного фона зафиксировали в 240 километрах от эпицентра — на атолле Ронгерик. Находившиеся там 28 американских военных сильно облучились и были экстренно эвакуированы. Облако радиоактивных осадков накрыло и японское рыболовное судно "Фукурю-Мару" в 170 километрах от Бикини. В результате члены команды получили почти по 300 рентген каждый и стали инвалидами. Радист шхуны скончался через полгода. Этот инцидент вызвал волну массовых антивоенных демонстраций в Японии и во всем мире.

Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Карманный" Апокалипсис. Самое миниатюрное ядерное оружие
В конце концов, 10 октября 1963 года вступил в силу "Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой", который подписали ведущие военные державы того времени — СССР, США и Великобритания. Тем не менее Франция и Китай продолжали наземные испытания до 1974-го и 1980-го соответственно. Страны же, подписавшие соглашение, ушли вниз: началась эпоха подземных взрывов. Юридически полный запрет на ядерные испытания вступил в силу 10 сентября 1996 года. К настоящему времени договор не подписали только Индия, Пакистан и КНДР. Северная Корея — последнее государство, решившееся на тестовый подрыв. Третьего сентября 2017-го Пхеньян испытал термоядерный заряд на полигоне Пхунгери.

Почему правительству США именно сейчас понадобились новые исследования последствий атмосферных ядерных взрывов — это интересует в первую очередь самих американцев. В октябре профессор Университета Джорджтауна Мэттью Крениг провел среди своих студентов традиционный ежегодный опрос: кто считает, что при их жизни начнется ядерная война. И если десять лет назад руки поднимали два-три студента, то в последние два года таких пессимистов уже около 60 процентов.

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