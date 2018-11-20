Минобороны показало "торпедную дуэль" кораблей Балтфлота

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео маневров Балтийского флота. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Учения по атаке и контратаке проводились около побережья Калининградской области с участием корвета "Стойкий" и малого противолодочного корабля (МПК) "Калмыкия". МПК выстрелил учебным снарядом по корвету, после чего "Стойкий" ответил на действия условного противника.

На видео попал момент запуска торпед противолодочным комплексом "Пакет". Стрельба прошла успешно, а "неприятельский" снаряд "Калмыкии" был уничтожен.