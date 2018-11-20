Путин рассказал о темпах перевооружения войск

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что темпы перевооружения войск в стране на сегодня в целом обеспечиваются.

"Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, при этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших вооруженных сил на годы вперед", — сказал Путин во вторник на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Начиная совещание во вторник, президент отметил, что ключевые ориентиры работы по реализации гособоронзаказа обозначены в новой государственной программе вооружения.

"В соответствии с ней к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов. Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед Вооруженными силами Российской Федерации, и, в первую очередь, по сохранению стратегического паритета и надежной защите России от внешних угроз", — уточнил глава государства.

Он напомнил, что на текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство и военной техники были выделены значительные ресурсы — речь идет в общей сложности о почти 1,5 триллионах рублей.

"И сегодня мы проанализируем, насколько эффективно предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ", — добавил Путин.