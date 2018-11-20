Путин рассказал о темпах перевооружения войск

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что темпы перевооружения войск в стране на сегодня в целом обеспечиваются.
"Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, при этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших вооруженных сил на годы вперед", — сказал Путин во вторник на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Начиная совещание во вторник, президент отметил, что ключевые ориентиры работы по реализации гособоронзаказа обозначены в новой государственной программе вооружения.
Он напомнил, что на текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство и военной техники были выделены значительные ресурсы — речь идет в общей сложности о почти 1,5 триллионах рублей.
"И сегодня мы проанализируем, насколько эффективно предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ", — добавил Путин.