Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму 1,5 миллиарда долларов,, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Да, наша "Игла" (переносной зенитно-ракетный комплекс — ред) победила", — отметил собеседник агентства.

Накануне телеканал NDTV со ссылкой на местные военные источники сообщил, что "Рособоронэкспорт" предложил самые выгодные условия для поставки зенитных ракетных комплексов малой дальности. Также в тендере участвовали европейские фирмы SAAB и MBDA.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

В октябре "Рособоронэкспорт" подписал с Индией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов. Сделка стала крупнейшей за всю историю российской компании.