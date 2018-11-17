Нового генсека назначат на основе консенсуса, заявил врио главы ОДКБ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Совет ОДКБ продолжит рассмотрение вопроса о назначении нового генсека, решение будет принято на основе консенсуса, заявил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"Совет коллективной безопасности продолжит рассмотрение этого вопроса традиционно в духе конструктивного взаимодействия и союзничества. При этом хочу особо отметить, что решение в любом случае будет принято сугубо в формате шести стран ОДКБ на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте организации.

"В целом, хочу заверить, что Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ в полном объеме выполняют возложенные СКБ на них задачи по обеспечению безопасности государств – членов организации", — отмечается в комментарии.

Армения досрочно отозвала своего представителя на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее сообщил о решении, принятом на саммите в Астане 8 ноября, о том, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии. Позднее президент Белоруссии на встрече с послом Азербайджана заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян заявил журналистам, что потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева в связи с их высказываниями про сложившуюся в ОДКБ ситуацию. В частности, Пашинян считает, что Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, не входящей в эту организацию.