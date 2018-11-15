Фомин обсудил с послом Индии военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Индии в РФ Балой Венкатеш Вармой, в ходе которой было обсуждено взаимодействие в военной и военно-технической областях, сообщает Минобороны РФ.

"Пятнадцатого ноября заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в РФ Балой Венкатеш Вармой. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей между оборонными ведомствами двух стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры прошли в дружественной атмосфере, в духе привилегированного стратегического партнерства.