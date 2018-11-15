Эксперт назвал пропагандой сообщения о срыве контрактов на поставку С-400

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заявления о том, что США удалось сорвать ряд экспортных контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", являются пропагандистскими и не подкреплены фактами, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество сообщил, что не менее 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Телеканал отмечает, что США, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, в противном случае угрожая санкциями. Взамен российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению госдепартамента, ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

"Это пропагандистские заявления, не подкрепленные реальными фактами. США действительно пытались сорвать ряд наших контрактов, в том числе на поставку систем ПВО С-400 в Индию, путем политического давления на руководство этой страны, но безрезультатно – итогом стал более чем 5-миллиардный долларовый контракт на поставку этих систем в Индию. По договоренности Москвы и Нью Дели, оплата будет осуществляться в рублях, чтобы избежать вмешательства Вашингтона в систему взаиморасчетов по данному соглашению", — сказал Коротченко.



По его словам, та же ситуация с Турцией, которая не поддалась давлению США и союзников по НАТО и также заключила с Россией соглашение на поставку С-400. "Более того, по просьбе президента Турции Эрдогана выполнение контракта на поставку Анкаре систем ПВО С-400 будет ускорено", — отметил директор ЦАМТО.

По мнению Коротченко, такое желание сотрудничать с Россией в этой сфере связано с тем, что наша страна является абсолютным лидером в производстве данного типа вооружений. "Это признают все, несмотря на политическую ситуацию", — резюмировал эксперт.