После дальнего похода "Перекопа" для ВМФ спроектируют новые учебные корабли

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новые учебные корабли (УК), в том числе ледового класса, спроектируют для Военно-морского флота России с учетом опыта кругосветного похода УК "Перекоп", в ходе которого он прошел свыше 40 000 миль, заявил в среду в ходе церемонии встречи корабля в Санкт-Петербурге начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.

"На основе анализа этого дальнего похода будут разработаны программы по строительству учебных кораблей нового поколения, в том числе кораблей ледового класса, способных преодолевать значительные пространства в арктических морях без ледокольного сопровождения", — цитируют Воложинского в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Согласно сообщению, за время похода "Перекоп" прошел боле 40 тысяч морских миль. На борту учебного корабля прошли практику более 1000 курсантов военно-морских образовательных заведений Санкт-Петербурга, Балтийска, Севастополя и Владивостока.

"Перекоп" вышел в дальний поход из Кронштадта 1 марта. В ходе похода корабль обогнул Евразию, побывал в четырех океанах, прошел по Северному морскому пути, посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею. За восемь месяцев плавания корабль преодолел свыше 30 тысяч морских миль, принял участие в международных многонациональных маневрах "КОМОДО-2018", совершил десяток деловых заходов в иностранные и российские порты.