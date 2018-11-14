Моряки ВМС Южной Кореи почтили во Владивостоке память погибших военных ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Моряки и курсанты военных училищ Республики Корея, прибывшие во Владивосток в рамках визита отряда кораблей ВМС этой страны, возложили венок к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Отряд кораблей Республики Корея в составе эсминца и двух танко-десантных судов с более чем одной тысячей южнокорейских военнослужащих прибыл во Владивосток в понедельник. Во вторник офицеры ВМС и курсанты военных училищ Южной Кореи обсудили с командующим Тихоокеанским флотом РФ адмиралом Сергеем Авакянцем отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Визит отряда кораблей продлится до 15 ноября.

"В рамках визита во Владивосток отряда боевых кораблей Республики Корея моряки и курсанты военных училищ Южной Кореи почтили память моряков-тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне, и возложили венок и цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", — сообщил Воскресенский.

В церемонии принял участие замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков, командир отряда кораблей ВМС Южной Кореи контр-адмирал Ли Сон Рёль, офицеры и курсанты южнокорейских военных училищ.

Прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Корея. Возложение завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула ТОФ. Для иностранцев организовали экскурсии в музей ТОФ, они также посетили подводную лодку С-56 и Ворошиловскую батарею на острове Русском. Кроме того, тихоокеанцы и военнослужащие ВМС Южной Кореи провели соревнования по волейболу и по перетягиванию каната.

Во второй половине дня корабли ВМС Южной Кореи откроют для посещения.