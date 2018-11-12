Отряд южнокорейских боевых кораблей посетил Владивосток с деловым заходом

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Владивосток с деловым заходом посетил отряд боевых кораблей Республики Корея, подобное мероприятие стало уже тринадцатым по счету, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Гостей при заходе в порт Владивосток по морской традиции встречали артиллерийским салютом. Военнослужащие Тихоокеанского флота произвели 21 залп из салютных орудий. В свою очередь комендоры флагманского корабля отряда ВМС Южной Кореи ответным залпом поприветствовали тихоокеанцев", — пояснил Воскресенский.

Торжественная церемония встречи отряда кораблей Республики Корея в составе эсминца и двух танко-десантных судов состоялась на причале Корабельной набережной города. Южнокорейских моряков от имени командования Тихоокеанским флотом поприветствовал заместитель командующего Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. В ответ командир отряда кораблей ВМС Южной Кореи контр-адмирал Ли Сон Рёль поблагодарил тихоокеанцев за теплую встречу и отметил, что этот визит послужит укреплению двусторонних российско-южнокорейских отношений.

Всего во Владивосток в рамках делового захода прибыло более 1000 южнокорейских военнослужащих. Визит отряда кораблей во Владивосток продлится до 15 ноября. Во второй половине дня в понедельник корабли ВМС Южной Кореи будут открыты для посещения жителями и гостями города.