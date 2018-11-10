Начальник Генштаба Герасимов вручил награды военным РХБЗ

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время учений Запад-2017 в Ленинградской области. Архивное фото

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время учений Запад-2017 в Ленинградской области. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил ведомственные награды военнослужащим войск Радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ).

"Нынешнее поколение военнослужащих войск РХБЗ достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Спасибо вам за добросовестный ратный труд, высокий профессионализм, неизменную верность избранному делу!" — заявил Герасимов на торжественном концерте, посвященном100-летию войск РХБЗ.

"Подразделения РХБ защиты выполняют боевые задачи по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии", — отметил начальник Генштаба.

Войска РХБЗ созданы в 1918 году. Военнослужащие войск принимали участие в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. В 1986 году специалисты РХБЗ участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.