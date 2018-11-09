Эксперт прокомментировал слова экс-главы штаба РВСН о "Периметре"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. России пока не следует менять стратегию ядерного вооружения на случай выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как нет конкретной обостренной военной ситуации, к примеру, США не развертывают в Европе наземные баллистические ракеты, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ранее начальник главного штаба РВСН (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете "Звезда" заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. По мнению Есина, после выхода США из ДРСМД российская система "Периметр" может потерять свою эффективность, поскольку размещенные в Европе американские ракеты средней дальности смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части страны. Оставшиеся ракеты могут быть перехвачены американской ПРО. В этих условиях, по мнению Есина, России придется пересматривать свою военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности.

"Разве требуется ответ России в случае выхода США из договора? России не надо менять стратегию ядерного вооружения. Другое дело, если США решат развертывать наземные баллистические ракеты в Европе. Необходимо оценивать конкретную военную обстановку. У США нет вооружения, попадающего под ДРСМД. Когда они создадут это оружие, то можно будет говорить об изменении наших планов", — сказал Мураховский.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.