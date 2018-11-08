ГД приняла в первом чтении проект о запрете военным публиковать свои данные

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий военным размещать в СМИ и интернете информацию о месте службы и роде деятельности.

Согласно документу, за нарушение запрета военнослужащим грозят дисциплинарные меры независимо от должности и звания, а если они служат по контракту, то увольнение.

Как отмечают разработчики проекта, анализ деятельности Вооруженных сил, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб, а также для террористических и экстремистских организаций.

Авторы документа предлагают запретить военным публиковать любые сведения о себе и других военнослужащих, в том числе фото-, видео и геоданные, если они позволяют "раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте дислокации".

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что проект направлен на обеспечение личной безопасности военных, Вооруженных сил и других войск и воинских формирований.

При этом предлагаемые нормы не распространяются на уволенных с военной службы.