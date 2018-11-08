МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий военным размещать в СМИ и интернете информацию о месте службы и роде деятельности.
Как отмечают разработчики проекта, анализ деятельности Вооруженных сил, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб, а также для террористических и экстремистских организаций.
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что проект направлен на обеспечение личной безопасности военных, Вооруженных сил и других войск и воинских формирований.
При этом предлагаемые нормы не распространяются на уволенных с военной службы.