МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Двусторонние контракты России в сфере ВТС никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", — приводятся слова Путина на сайте Кремля.