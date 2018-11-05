МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета ВМС США ЕР-3Е и сопровождал его на безопасном расстоянии, сообщает Министерство обороны России.
"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — говорится в сообщении.
Уточняется, что после изменения курса полета самолета-разведчика ВМС США, удалившегося от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.