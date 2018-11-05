В Минобороны рассказали о перехвате самолета США у российских границ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета ВМС США ЕР-3Е и сопровождал его на безопасном расстоянии, сообщает Министерство обороны России.

Согласно данным Минобороны РФ, в понедельник около 10 часов дня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближающаяся к границе воздушного пространства РФ. С ближайшего аэродрома был поднят истребитель Су-27 для перехвата цели. Истребитель приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Aries" ВМС США.

"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после изменения курса полета самолета-разведчика ВМС США, удалившегося от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.